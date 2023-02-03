Итальянец Капелло рассказал, кто из его земляков ярче всех проявил себя в РПЛ

Знаменитый футбольный тренер Фабио Капелло, который с 2012-го по 2015 год работал со сборной России, рассказал, кого считает лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Кого-то одного специалист выделить не смог, зато назвал сразу несколько имён: Клаудио Маркизио, Доменико Кришито, Сальваторе Боккетти, Алессандро Даль Канто и Франческо Руополо.

"Считаю, что все они были профессионалами и прекрасными игроками", — сказал Капелло в интервью "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что Фабио Капелло тренировал с 1987 года. Особую известность получил при работе с "Миланом", "Ювентусом", "Ромой" и "Реалом". Он также возглавлял сборные Англии и России. Нашу команду дон Фабио вывел на чемпионат мира – 2014. Правда, выйти из группы россиянам под его руководством не удалось. В качестве наставника он выиграл 15 трофеев, а в апреле 2018 года объявил о завершении тренерской карьеры.