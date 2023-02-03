В ЛДПР высказались об исключении Фургала из партии словами Жириновского

ЛДПР продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вопрос о его исключении пока не поднимался. Об этом заявил замглавы фракции Либерально-демократической партии РФ в Госдуме Ярослав Нилов.

"ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. Приговор ещё не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать. <...> Вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается", — заявил депутат в беседе с ТАСС.