В ЛДПР высказались об исключении Фургала из партии словами Жириновского
Депутат Нилов: Вопрос об исключении Сергея Фургала из ЛДПР не обсуждается
ЛДПР продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вопрос о его исключении пока не поднимался. Об этом заявил замглавы фракции Либерально-демократической партии РФ в Госдуме Ярослав Нилов.
"ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. Приговор ещё не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать. <...> Вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается", — заявил депутат в беседе с ТАСС.
Нилов также напомнил, что основатель партии Владимир Жириновский неоднократно упоминал об установленной законом процедуре — ходатайстве о помиловании. Согласно Конституции РФ, право на амнистирование лица, осуждённого судом в стране или за рубежом, но отбывающего наказание в России, принадлежит президенту РФ. Арестант может быть освобождён от отбывания наказания, а срок могут смягчить или сократить.
Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации серии убийств предпринимателей. Вину экс-чиновник признавать отказался. В феврале 2021-го политику предъявили окончательное обвинение. Накануне присяжные признали Фургала виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего, а также незаконном приобретении оружия.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев