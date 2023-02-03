Путин высоко оценил работу проекта "Онкопатруль"

Президент РФ Владимир Путин отметил работу Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль". В преддверии Всемирного дня борьбы с раком он назвал борьбу с онкологическими заболеваниями одним из приоритетных направлений современной медицины во всём мире.

По словам главы государства, в последние годы в России реализуется масштабная программа в важнейшей области здравоохранения. Он рассказал, что в решении задач задействованы ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты, а также добавил, что большое внимание уделяется процессу подготовки специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров.

"В связи с этим с удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль" — представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент поблагодарил организаторов этой важной и востребованной инициативы, среди которых НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциация онкологов России, Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй", Минздрав и Совфед. Путин отметил, что они преданно служат делу на благо здоровья россиян.