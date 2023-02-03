Путин высоко оценил работу проекта "Онкопатруль"
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль" в преддверии Всемирного дня борьбы с раком
Президент РФ Владимир Путин отметил работу Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль". В преддверии Всемирного дня борьбы с раком он назвал борьбу с онкологическими заболеваниями одним из приоритетных направлений современной медицины во всём мире.
По словам главы государства, в последние годы в России реализуется масштабная программа в важнейшей области здравоохранения. Он рассказал, что в решении задач задействованы ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты, а также добавил, что большое внимание уделяется процессу подготовки специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров.
"В связи с этим с удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль" — представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент поблагодарил организаторов этой важной и востребованной инициативы, среди которых НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциация онкологов России, Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй", Минздрав и Совфед. Путин отметил, что они преданно служат делу на благо здоровья россиян.
Кстати, российским медикам продлили специальные выплаты за выявление онкологии. Они действовали с 2020 года и будут продлены ещё до 2023 года. Как писал Лайф, соответствующий указ в декабре был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.