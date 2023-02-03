Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого поднял тему борьбы с терроризмом.

"Обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны. На протяжении последних десятилетий не теряет актуальности для многих государств в мире, а для нас имеет особое значение. Речь о борьбе с терроризмом", — начал совещание глава государства.