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3 февраля, 11:17

Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого поднял тему борьбы с терроризмом.

Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Видео © Кремль

"Обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны. На протяжении последних десятилетий не теряет актуальности для многих государств в мире, а для нас имеет особое значение. Речь о борьбе с терроризмом", — начал совещание глава государства.

Первым докладчиком на Совбезе стал директор ФСБ Александр Бортников.

В Кремле раскрыли формат встречи Путина с лидерами парламентских фракций

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Кремль

Андрей Бражников

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