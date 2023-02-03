Новая концепция внешней политики России находится на рассмотрении у Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Обновлённая концепция внешней политики в настоящее время находится на рассмотрении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
"Сейчас на рассмотрении у президента Путина находится обновлённая Концепция внешней политики Р". Все новые моменты и элементы, связанные с ними задачи учтены", — пояснил глава МИД и выразил надежду на то, что после одобрения концепции Путиным появится возможность в отдельном порядке рассмотреть те вопросы, которые могут обратить на себя "дополнительное внимание" со стороны соответствующей комиссии.
Как уже писал Лайф, новая концепция внешней политики может быть представлена МИД РФ уже в январе 2023 года. В неё могут внести изменения в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций. В декабре Путин обсудил проект с Совбезом.