78% россиян заявили о доверии Путину
Опрос ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина
Россияне рассказали о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину. 78% граждан заявили, что полностью доверяют главе государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
14% респондентов оказались противоположного мнения, а 9% затруднились с ответом. Также опрошенные оценили работу Путина на посту президента. Большинство (78%) заявили, что их всё устраивает и политик полностью справляется с поставленными перед ним задачами. В то же время каждый десятый выразил мнение, что он работает скорее плохо, а у ещё 11% вопрос вызвал затруднения.
Ранее Лайф рассказывал, как россияне относятся к правительству. Как показали результаты опроса, работа кабмина по итогам трёх последних лет соответствует ожиданиям более половины граждан нашей страны. 16% даже отметили, что его деятельность превзошла их.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Th