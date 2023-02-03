78% россиян заявили о доверии Путину

14% респондентов оказались противоположного мнения, а 9% затруднились с ответом. Также опрошенные оценили работу Путина на посту президента. Большинство (78%) заявили, что их всё устраивает и политик полностью справляется с поставленными перед ним задачами. В то же время каждый десятый выразил мнение, что он работает скорее плохо, а у ещё 11% вопрос вызвал затруднения.