Польша пригрозила бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае допуска России
Глава МИД Польши Яблоньский пригрозил бойкотировать Олимпиаду в Париже при участии россиян
Если в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие спортсмены из России и Белоруссии, Польша будет бойкотировать эти соревнования. Как заявил глава польского МИД Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM, Варшава таким образом должна "оказать давление на МОК".
"Моё личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти Игры. Не должно быть участия в таких Играх", — подчеркнул министр.
Напомним, в конце января МОК предложил допустить до соревнований спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Эта позиция подверглась критике со стороны властей Незалежной. Так, лидер страны Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением МОК о таком допуске россиян. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.
Позднее МОК счёл преждевременными разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в 2024 году. По его данным, пока речь идёт только о международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Несмотря на это, министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже.
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