Польша пригрозила бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае допуска России

Если в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие спортсмены из России и Белоруссии, Польша будет бойкотировать эти соревнования. Как заявил глава польского МИД Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM, Варшава таким образом должна "оказать давление на МОК".

"Моё личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти Игры. Не должно быть участия в таких Играх", — подчеркнул министр.