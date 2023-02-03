Петербуржец пытался отправить Почтой России в США часть военной экипировки "Ратник"
Петербуржец пытался отправить в США часть российской военной экипировки "Ратник". Для этого 30-летний мужчина решил воспользоваться услугами Почты России, пишет Mash.
Он упаковал противоосколочные защитные очки 6Б50 в коробку, описал в декларации их как "солнцезащитные" и передал сотруднику почты, не задумываясь о том, что обман может быть с лёгкостью раскрыт. Так и произошло, причём уже на первом этапе проверки, когда содержимое посылки просвечивалось на рентгене.
Согласно закону экипировка относится к категории "вооружение и военная техника" и запрещена к пересечению границы. Теперь отправителю грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее на контрабанде военной экипировки попался житель Красноярска. Он незаконно отправлял за границу элементы боевой экипировки Российской армии, выдавая её за обычную гражданскую одежду, пока его не задержали сотрудники ФСБ.
YouTube / Евгений Башкиров