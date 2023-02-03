Петербуржец пытался отправить Почтой России в США часть военной экипировки "Ратник"

Он упаковал противоосколочные защитные очки 6Б50 в коробку, описал в декларации их как "солнцезащитные" и передал сотруднику почты, не задумываясь о том, что обман может быть с лёгкостью раскрыт. Так и произошло, причём уже на первом этапе проверки, когда содержимое посылки просвечивалось на рентгене.