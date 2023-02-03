Медведев заверил, что специальная военная операция будет продолжаться
Зампред Совета безопасности Медведев: Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей СВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о перспективе полного банкротства украинской государственности и её неизбежном конце. Об этом он написал в своём телеграм-канале в пятницу.
При этом политик заверил, что специальная военная операция на территории страны будет продолжаться.
"Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5–10%", — написал Медведев.
Вместе с тем он напомнил, что "украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан", что уж тут говорить о какой-то экономике.
"Киевскую камарилью разорение страны не смущает. Она продолжает проматывать свою территорию 404 непомерными военными расходами", — добавил политик.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстрее стала адаптироваться к санкциям, а темп их введения при этом замедлился. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции Запада дали отличный толчок развитию России, в то время как "Европа с привязанной к ногам Украиной идёт ко дну".
ТАСС / Лев Федосеев