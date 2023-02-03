СПЧ призвал разрешить россиянам менять паспорт после утечки личных данных
Правозащитник Кабанов: СПЧ считает утечку данных основанием для замены паспорта
Россияне должны иметь возможность заменить паспорт после утечки их персональных данных, чтобы избежать действий мошенников. Данное предложение Совет по правам человека при Президенте РФ направит для обсуждения в соответствующие госорганы.
"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", — пояснил член СПЧ Кирилл Кабанов.
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Ранее Роскомнадзор сообщил, что около 150 крупных утечек персональных данных произошло за 2022 год. По данным ведомства, было проведено 78 внеплановых проверок, по итогам которых факты незаконного распространения личной информации подтвердились в 87% случаев. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных.
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