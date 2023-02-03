СПЧ призвал разрешить россиянам менять паспорт после утечки личных данных

Россияне должны иметь возможность заменить паспорт после утечки их персональных данных, чтобы избежать действий мошенников. Данное предложение Совет по правам человека при Президенте РФ направит для обсуждения в соответствующие госорганы.

"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", — пояснил член СПЧ Кирилл Кабанов.