Люксовый британский бренд Paul Smith решил уйти из России из-за критики клиентов

Британский люксовый бренд Paul Smith принял решение покинуть российский рынок. Причиной послужило недовольство клиентов, пишет газета Daily Mail.

Как рассказал представитель компании, торговля с Россией не осуществлялась напрямую, на протяжении почти двадцати лет у сторон был партнёр по франшизе, который управлял магазинами в стране.

"Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору", — добавил он.

Всё дело в том, что компания Paul Smith оставалась одним из трёх люксовых брендов Великобритании, чью продукцию можно было приобрести в Москве, однако это не особо нравилось другим покупателям и клиентам. В соцсетях на компанию обрушилась масса критики и возмущения. Люди даже призывали лишить модельера и основателя сети Пола Смита его титула.