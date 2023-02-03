Люксовый британский бренд Paul Smith решил уйти из России из-за критики клиентов
Daily Mail: Британский люксовый бренд Paul Smith прекратит поставки в Россию
Британский люксовый бренд Paul Smith принял решение покинуть российский рынок. Причиной послужило недовольство клиентов, пишет газета Daily Mail.
Как рассказал представитель компании, торговля с Россией не осуществлялась напрямую, на протяжении почти двадцати лет у сторон был партнёр по франшизе, который управлял магазинами в стране.
"Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору", — добавил он.
Всё дело в том, что компания Paul Smith оставалась одним из трёх люксовых брендов Великобритании, чью продукцию можно было приобрести в Москве, однако это не особо нравилось другим покупателям и клиентам. В соцсетях на компанию обрушилась масса критики и возмущения. Люди даже призывали лишить модельера и основателя сети Пола Смита его титула.
Ранее Лайф писал, что решение уйти из России принял американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors. После его ухода на месте старых магазинов появятся другие марки. Речь идёт о Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которые в нашу страну ввозит тот же дистрибьютор.
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