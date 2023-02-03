СМИ: Ушлые производители молока обманывают не знающих физику россиян ради выгоды

В России некоторые производители молочной продукции стали указывать на упаковке вес продукта — 1 килограмм, а не его объём. Об этом пишет РБК.

"Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объёма или веса товара в упаковке. — Прим. Лайфа)", — рассказали аналитики сервиса "Продажи.рф".

Один килограмм молока составляет всего 970 миллилитров из-за своей высокой плотности, объяснили специалисты. Такой маркетинговый ход помогает продать меньше продукции по прежней цене. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, производители всего лишь пользуются неосведомлённостью россиян в вопросах физики, что 1 килограмм меньше, чем 1 литр.

Массового перехода компаний к подобной уловке не наблюдается, уточнил гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов. По его словам, ряд предприятий попросту не хотят поднимать цены на товары в кризис, поэтому перешли на маркировку в килограммах. Он напомнил, что себестоимость производства молока в 2022 году, по предварительным оценкам, выросла на 7–8% в сравнении с предыдущим периодом.