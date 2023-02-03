Искусственный интеллект написал речь для премьера Киргизии

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров доверил написание части своего выступления на казахстанском форуме Digital Almaty искусственному интеллекту. Об этом сообщил журналистам в пятницу сам глава кабмина.

"То, что было фантастикой ещё десять лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, даже моё сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта", — приводит слова политика РИА "Новости".

В ходе своего выступления Жапаров обратил внимание участников форума на то, что цифровая трансформация отразилась на всех сферах жизни, причём темпы развития технологий, по его мнению, опережают способность современного человека отвечать на эти изменения. А ещё политик выразил беспокойство, что голосовые ассистенты Алиса или Siri не разговаривают на киргизском или казахском языках. Правда, до конца неясно, кто написал эту часть его вступления — искусственный интеллект или сам Жапаров.