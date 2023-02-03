"Мужу плохо": Никто из соседей не откликнулся на крики о помощи жены уфимца, убившего детей

Жена 41-летнего жителя Уфы, который сегодня расправился с двумя детьми и свёл счёты с жизнью, в момент кровавой бойни бегала по соседям. Женщина утверждала, что её мужу "плохо", и просила помощи, но на её просьбы никто не откликнулся. Видео с камер наблюдения опубликовал телеграм-канал Mash batash.

Жена убившего детей уфимца бегала по соседям в момент расправы и говорила, что ему плохо. Ей никто не открыл. Видео © t.me / Mash batash

На камерах наблюдения слышно, что женщина говорит лишь о том, что её мужу "плохо". Она представляется соседям мамой десятилетней девочки и просит их открыть дверь, однако о других деталях трагедии она решила умолчать. На фоне её слов слышны ужасающие крики из квартиры, где в тот момент её супруг убивал их собственных детей.

"Откройте, пожалуйста, у нас папа... Мужу плохо. Это мама, мама Юли. Откройте, пожалуйста", — кричала женщина.

Известно, что никто не откликнулся на её просьбы: она звонила в домофон, стучала в дверь и била по трубам, но тщетно. Спустя некоторое время она войдёт в квартиру со спасателями, которые обнаружат тела двоих её детей и мужа.