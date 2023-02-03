Медведев: Запад для Украины — не добрый доктор Айболит, а врач – убийца Менгеле

Экономика Украины стремительно превращается в "смрадную труху" на глазах у западных партнёров, которые обещали киевскому режиму "выздоровление и вечную любовь". Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его прогнозу, чем дольше приближённые Владимира Зеленского "будут клянчить и воровать у своих доноров", тем ближе окончательный крах украинской экономики.

"Заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца", — предупредил Медведев.

Он отметил, что Украину наверняка ждёт печальная судьба других колоний, которые "когда-то насиловали в максимально извращённой форме", а потом выбрасывали умирать. Первыми, со слов Медведева, страна лишится промышленности и аграрного сектора, затем он предрекает "паралич экономики в целом", ну а после, по его прогнозу, произойдёт "органическая гибель" остатков самого государства.