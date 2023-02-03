Медведев: Запад для Украины — не добрый доктор Айболит, а врач – убийца Менгеле
Зампред Совета безопасности Медведев предрёк украинской экономике превращение в "смрадную труху"
Экономика Украины стремительно превращается в "смрадную труху" на глазах у западных партнёров, которые обещали киевскому режиму "выздоровление и вечную любовь". Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его прогнозу, чем дольше приближённые Владимира Зеленского "будут клянчить и воровать у своих доноров", тем ближе окончательный крах украинской экономики.
"Заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца", — предупредил Медведев.
Он отметил, что Украину наверняка ждёт печальная судьба других колоний, которые "когда-то насиловали в максимально извращённой форме", а потом выбрасывали умирать. Первыми, со слов Медведева, страна лишится промышленности и аграрного сектора, затем он предрекает "паралич экономики в целом", ну а после, по его прогнозу, произойдёт "органическая гибель" остатков самого государства.
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Ранее Медведев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский на 1000% зависит от западного оружия и денег — без них Киев не просуществует и дня. Он также считает, что отказ Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным нужен для того, чтобы получить ещё больше вооружений.
ТАСС / Артём Геодакян