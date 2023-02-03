Лавров: США прессуют и запугивают тех, кто с ними не согласен

США и их европейские союзники по-прежнему действуют в худших традициях колониализма. Такое мнение озвучил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

"Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путём односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. А вот тем, кто проявляет лояльность, им разрешают всё", — приводит слова министра РИА "Новости".