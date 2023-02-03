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3 февраля, 09:02

Лавров: США прессуют и запугивают тех, кто с ними не согласен

Глава МИД Лавров рассказал, как США прессуют несогласных с их политикой в худших традициях колониализма

США и их европейские союзники по-прежнему действуют в худших традициях колониализма. Такое мнение озвучил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

"Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путём односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. А вот тем, кто проявляет лояльность, им разрешают всё", — приводит слова министра РИА "Новости".

Лавров считает, что Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей

Лавров считает, что Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей

Ранее Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, — только тогда представители Европы и США сочтут возможным вести с Москвой переговоры. А в январе министр сделал заявление о слабости США, которые собирают антироссийскую коалицию, как это в своё время делали Наполеон и Адольф Гитлер. Это высказывание российского дипломата очень понравилось читателям британского таблоида Daily Mail, которые нарекли США "слабеющей сверхдержавой" после заявления Лаврова.

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ТАСС / Александр Щербак

Марина Калегина

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