Лавров: США прессуют и запугивают тех, кто с ними не согласен
Глава МИД Лавров рассказал, как США прессуют несогласных с их политикой в худших традициях колониализма
США и их европейские союзники по-прежнему действуют в худших традициях колониализма. Такое мнение озвучил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
"Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путём односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. А вот тем, кто проявляет лояльность, им разрешают всё", — приводит слова министра РИА "Новости".
Ранее Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, — только тогда представители Европы и США сочтут возможным вести с Москвой переговоры. А в январе министр сделал заявление о слабости США, которые собирают антироссийскую коалицию, как это в своё время делали Наполеон и Адольф Гитлер. Это высказывание российского дипломата очень понравилось читателям британского таблоида Daily Mail, которые нарекли США "слабеющей сверхдержавой" после заявления Лаврова.
ТАСС / Александр Щербак