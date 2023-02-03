Появилось видео тренировки экипажей Т-90М "Прорыв" на полигоне в Ленобласти

В Ленинградской области танкисты выполнили на полигоне боевые стрельбы из танков Т-90М "Прорыв", оттачивая свои навыки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа и показывает кадры с места тренировки.

В Ленобласти танкисты выполнили на полигоне боевые стрельбы из танков Т-90М. Видео © Пресс-служба Западного военного округа

Танкисты в светлое и в тёмное время суток отработали поражение мишеней на дистанциях до пяти тысяч метров, имитирующих бронетехнику, живую силу и летательные аппараты условного противника. А механики-водители на танкодроме продемонстрировали преодоление естественных и искусственных препятствий, выполнение нормативов по погрузке на железнодорожные платформы и техническому обслуживанию боевых машин.

Т-90М "Прорыв" — это глубоко модернизированный танк типа Т-90 с улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками, который оснащён новым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнём с различными способами прицеливания и климат-контролем.