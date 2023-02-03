Онколог раскрыл, какой вид рака чаще всего встречается у россиян

Чаще всего у онкобольных россиян встречаются рак желудка и лёгкого, а если взять во внимание гендерные различия, то это опухоли молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. По его словам, в случае с желудком главным фактором развития онкологии является несбалансированное питание.

"Недостаточное употребление свежих фруктов, овощей и животных белков на фоне переизбытка быстрых углеводов (хлебобулочные изделия, крупы, картофель) и животных масел иногда становится причиной развития этого вида злокачественной опухоли", — поделился он.

Что касается лёгких, главным фактором специалист обозначил курение — сильнейший канцероген, влияющий также и на другие органы. Любой канцероген усиливает процесс мутации в клетках. Поэтому риск развития злокачественных новообразований увеличивается, добавил он. Более того, вредная привычка повышает риск онкологии в семь раз.

"Также в зону риска попадают работники вредных производств, которые надлежащим образом не защищают органы дыхания", — пояснил Копосов.

Тем не менее раком лёгких не всегда болеют курильщики: наследственный фактор также играет важную роль.