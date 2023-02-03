В Госдуме призвали принудительно чипировать чиновников, отдыхающих за рубежом
Депутат Хамзаев предложил чипировать и отслеживать чиновников, отдыхающих за границей
В Госдуме предложили чипировать российских чиновников, которые любят проводить отпуск за границей. С такой идеей выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, добавив, что делать это необходимо принудительно.
"Тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке чипировать", — заявил Хамзаев в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий предложил определить группу риска, в которую нужно включить отдыхавших за рубежом в последнее время, продолжающих выезжать из страны чиновников и тех, кто планирует это сделать. По задумке Хамзаева, они должны быть оснащены специальным спутниковым датчиком, что позволило бы пресекать попытки иностранных спецслужб завербовать их и впоследствии заставить осуществлять подрывную деятельность в своей стране.
"С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются", — добавил Хамзаев.
Напомним, недавно региональным чиновникам и депутатам рекомендовали воздержаться от отдыха за рубежом. Поводом для этого стали несколько скандальных случаев: депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Этим он вызвал критику со стороны администрации региона и партии "Единая Россия". Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.
LIFE / Эмин Калантаров