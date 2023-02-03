В Госдуме призвали принудительно чипировать чиновников, отдыхающих за рубежом

В Госдуме предложили чипировать российских чиновников, которые любят проводить отпуск за границей. С такой идеей выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, добавив, что делать это необходимо принудительно.

"Тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке чипировать", — заявил Хамзаев в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий предложил определить группу риска, в которую нужно включить отдыхавших за рубежом в последнее время, продолжающих выезжать из страны чиновников и тех, кто планирует это сделать. По задумке Хамзаева, они должны быть оснащены специальным спутниковым датчиком, что позволило бы пресекать попытки иностранных спецслужб завербовать их и впоследствии заставить осуществлять подрывную деятельность в своей стране.