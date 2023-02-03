Соседка назвала причину жестокой расправы жителя Уфы над двумя сыновьями

Соседка жены жителя Уфы, который убил двух сыновей и покончил с собой, рассказала Лайфу о первых минутах после трагедии. По словам Ирины, она стала одной из первых, к кому женщина прибежала просить помощи, — больше никто не открывал.

Соседка убившего сыновей уфимца рассказала, что он не знал, как прокормить семью. Видео © LIFE

"Я, говорит, вся в крови. Вот так стоит. Девочка плачет. Он, говорит, убил Стёпу. <...> Мы сами в шоковом состоянии, не можем [поверить], как будто бы во сне это всё произошло", — поделилась она.

По её словам, семья казалась положительной, мальчики всегда здоровались, а муж забирал дочь из школы, часто гулял с ней во дворе, на горке. Главу семейства никогда не видели пьяным. Соседка считает, что причиной трагедии послужили проблемы, начавшиеся у 41-летнего мужчины на работе.

"Он очень переживал из-за финансового, денежного вопроса, как будет кормить семью, как они — потянут, не потянут", — говорит Ирина.

По её словам, жена в это время всегда была рядом с уфимцем и всячески его поддерживала. Супруга была готова выйти на работу и говорила, что у них есть накопления, однако даже это не помогло уберечь семью от трагедии.