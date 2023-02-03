8 главных симптомов "кракена", который добрался до россиян

На фоне появления в России нового подвида "омикрона" возникает вопрос, как защититься от бесконечной череды вспышек CoViD-19. Врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Быстрова рассказала об основных симптомах штамма "кракен" и напомнила о мерах предосторожности.

"Кракен" — это тот подвид, который сейчас протестирует популяция, он не так тяжело протекает у людей. Однако он более контагиозен, то есть более заразен, быстрее распространяется среди популяции", — считает медик.

По словам Быстровой, основными симптомами "кракена" являются ломота в теле, повышение температуры до субфебрильных цифр, общая слабость, астенизация, сухой кашель, заложенность носа, першение и боль в горле.

"Особенностью является то, что он изменил свой С-белок, который подстроился уже под штамм "омикрон", то есть стал нечувствительным к антителам, которые выработались к "омикрону". Однако наличие вакцинации в любом случае лучше, чем её отсутствие. И люди вакцинированные обладают перекрёстной реакцией, в том числе и на штамм "кракен", — объяснила врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не разработала специфического лечения "кракена". Считается, что противовирусные препараты, которые уже имеются, достаточно эффективны, заметила Быстрова. Тем не менее важную роль играет избегание мест скопления людей и соблюдение правил гигиены.