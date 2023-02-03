"Ставили ОРВИ": Врачи взбудоражены загадочной пневмонией, от которой умирают дети Врач-педиатр высшей категории рассказал Лайфу, какое поведение не свойственно ребёнку при обычной простуде и что делать родителям, если они сомневаются в поставленном диагнозе. 2 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Константин Андреев

Недавно стало известно о сразу двух трагических случаях. Как сообщил LIFE SHOT, в Москве восьмилетний мальчик скончался в конце января 2023 года спустя несколько дней после того, как врачи поставили ему диагноз: ОРВИ. По словам родителей ребёнка, при первом визите врач не заподозрил ничего серьёзного и рекомендовал обычное лечение от простуды в домашних условиях.

— Сказали, это ходит ОРВИ с такими симптомами, это пройдёт в течение трёх дней, — рассказал SHOT отец мальчика.

По его словам, впоследствии ребёнку стало хуже, он пожаловался на боль в колене и потемнение в глазах. Отец говорит, что и участкового педиатра, и скорую помощь вызывали многократно, но медики по-прежнему уверяли, что это обычная респираторная инфекция. 28 января ребёнка доставили в реанимацию, где врачи выявили в том числе двустороннюю пневмонию, сепсис, гнойное поражение костного мозга, артрит колена, сердечно-сосудистую и печёночную недостаточность, а через полчаса констатировали смерть второклассника, сообщает SHOT.

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По опубликованным данным, ещё одна трагедия произошла в жизни 28-летней женщины в Москве: она потеряла годовалого сына на следующий день после визита педиатра, который также диагностировал у малыша обычную простуду. Отмечается, что на момент прихода врача у мальчика была температура 36,5, насморк, кашель и хрипы при прослушивании. На следующий день он скончался у себя дома. Основная версия причины смерти — пневмония.

Разумеется, каждый отдельный случай требует максимально детального дальнейшего разбирательства, но возникают резонные вопросы о проблеме нераспознанной вовремя пневмонии, о том, что она может скрываться и за, казалось бы, ничем не примечательными симптомами обычной простуды. Лайф обратился за разъяснениями к врачу-педиатру высшей категории и кандидату медицинских наук Григорию Шеянову. Он рассказал следующее.

Коварная пневмония

Первое. Пневмония действительно может протекать настолько разнообразно, что её не всегда бывает слышно в фонендоскоп, то есть при прослушивании. Более того, ещё даже не всегда видно на рентгеновском снимке.

— Особенно если снимок сделан только в одной проекции или он низкого качества, что у нас, к сожалению, очень часто бывает. А бывает, что и на хорошо сделанном снимке пневмония не видна в силу своего анатомического расположения или в силу низкой плотности инфильтрации, — отметил кандидат медицинских наук.

Температуры нет, а ребёнок вялый

Второе. Есть некоторые вещи, на которые надо обратить внимание, когда ребёнок заболел. Они могут дать основание заподозрить нечто куда более серьёзное, чем ОРВИ. Речь идёт, например, о поведении ребёнка после того, как его повышенную температуру удалось привести в норму.

При обычной неосложнённой респираторной вирусной инфекции ребёнок может быть вялым при высокой температуре. Температура 39 — он вялый лежит, у него глазки грустные. Ему дали жаропонижающее, температура спала — он уже скачет и просит персик. А если ребёнку снизили температуру, но он всё равно лежит и ему неинтересен этот мир, то это повод для поиска более серьёзного бактериального осложнения. У грудного младенца эквивалентом вялости будет отказ от еды. Григорий Шеянов Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук

Сомневаетесь? Сдайте кровь

Третье. Допустим, врачи говорят, что у ребёнка просто ОРВИ, но мать (или отец, бабушка, дедушка) сомневается. Что родители могут сделать? Григорий Геннадьевич на этот случай даёт такой совет: сделайте анализ крови.

Можно либо обратиться за вторым мнением к другому врачу, либо сдать анализ крови, особенно в крупных городах это легко сделать, в том числе вызвать на дом лаборанта. Клинический анализ крови плюс С-реактивный белок, я думаю, можно сделать самостоятельно. В случае серьёзной инфекции в анализе крови будет твориться катастрофа. Григорий Шеянов Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук

Рентген или компьютерную томографию без назначения врача педиатр всё же не рекомендует, так как эти исследования связаны с облучением, а это не то, что нужно делать для перестраховки.

Авторы Адель Романенкова