Как отличить свиной грипп от ковида Профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как распознать два самых активных вируса и какой из них протекает тяжелее. 28 декабря, 07:52 7310 7310 Фото © Shutterstock

Нынешние штаммы коронавирусной инфекции вызывают более лёгкие симптомы, чем обычный сезонный грипп, и в том числе так называемый свиной грипп H1N1, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Грипп обычно идёт с более высокой температурой и, пожалуй, в большинстве случаев протекает тяжелее, чем тот ковид, который мы сегодня имеем Анатолий Альтштейн Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Достоверно отличить ковид от гриппа можно только с помощью лабораторного исследования – ПЦР-теста и теста на антитела, подчеркнул вирусолог. Коронавирус сейчас очень активно размножается в верхних дыхательных путях, и это позволяет эффективно его выявлять в порядка 90% случаев, добавил он.

По мнению профессора, одновременное распространение гриппа и ковида создаёт дополнительную нагрузку на иммунитет и резкий рост заболеваемости H1N1 в этом сезоне действительно обращает на себя внимание, но свиной грипп в целом не опаснее любого другого.

Самое страшное в свином гриппе — слово "свиной". Это обычный грипп, с которым мы имеем дело уже много лет. Вариант этого гриппа, который в 2009 году был обозначен как свиной, принципиально ничем не отличается от других вариантов гриппа Анатолий Альтштейн Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Как отметил профессор Альтштейн, наукой пока точно не установлено, действительно ли нынешний H1N1 был получен от свиней или происходит от знаменитого вируса испанки, который бушевал в начале XX века. Но даже если это "потомок" той страшной инфекции, тяжесть болезни и уровень летальности, как в те времена, нам сейчас не грозит, заверил вирусолог: современный H1N1, по его словам, гораздо более лёгкий вирус. Вместе с тем он может дать осложнения — особенно часто в виде пневмонии, поэтому доктор медицинских наук порекомендовал не забывать о вакцинации и от гриппа, и от ковида.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что свиной грипп поражает лёгкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса и поэтому при заражении H1N1 вероятность получить осложнение в виде воспаления лёгких гораздо выше, чем при других разновидностях гриппа.

Авторы Адель Романенкова