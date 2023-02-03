В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ сил для наступления на каком-либо участке фронта
Советник Пушилина рассказал об отсутствии у ВСУ сил для наступления по всей линии фронта
Украинская армия не способна к наступлению ни на одном из направлений, у неё нет для этого сил и возможностей. Таким мнением поделился с ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Наступления украинского на юге нет, предпосылок к нему тоже сейчас пока нет. Сил для наступления у Украины вообще сейчас нет — ни на юге, ни на севере, ни на одном из направлений", — отметил он.
Также советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском. По его словам, ВСУ трудно доставить в город подкрепления и боеприпасы, так как войска РФ взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.
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