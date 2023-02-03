В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ сил для наступления на каком-либо участке фронта

Украинская армия не способна к наступлению ни на одном из направлений, у неё нет для этого сил и возможностей. Таким мнением поделился с ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наступления украинского на юге нет, предпосылок к нему тоже сейчас пока нет. Сил для наступления у Украины вообще сейчас нет — ни на юге, ни на севере, ни на одном из направлений", — отметил он.