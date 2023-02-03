Кремль исключил завершение СВО до надёжной защиты Донбасса по примеру Крыма

Регионы, присоединённые к России, пока ещё не полностью защищены, в связи с чем необходимо продолжать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Донбасс пока защищён не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это ещё предстоит сделать", — сказал он журналистам.

В то же время представитель Кремля добавил, что в Крыму другая ситуация. По его словам, безопасность полуострова обеспечена надёжно.