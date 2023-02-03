Песков назвал уткой слухи о предложении США уступить РФ часть территорий Украины

Публикации в СМИ о якобы предложении США об уступке 20% территории Украины в обмен на мир — утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Это утка", — сказал он.

Также Песков опроверг утверждения о якобы январском визите главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву ради встречи в президентом РФ Владимиром Путиным.