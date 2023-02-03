Кремль высказался о закрытии КПП Верхний Ларс и перехода на границе с Монголией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о причине закрытия пункта пропуска в Верхнем Ларсе и перехода на границе с Монголией. Он напомнил, что МЧС приняло это решение из-за плохой погоды, а поводов для недоверия ведомство не давало.

"Ну так об этом было заявлено", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли закрытие переходов связано с погодой, или дело в мобилизации, и добавил: "Не должно быть никаких оснований не доверять [этой информации]. Обратитесь в МЧС, они вам разъяснят".