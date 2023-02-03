Кардиологи развенчали миф о пользе бокала вина за ужином каждый день

Многие наверняка слышали, что существует некая безопасная доза вина, которая даже может быть полезна для организма. Однако не всё так однозначно, выяснили медики из Европейской ассоциации кардиологов, пишет Interia. Материал перевело издание "ИноСМИ".

Существует миф, что бокал вина за ужином снижает риск развития болезней сосудов и сердца. Однако кардиологи провели исследование и выяснили, что данное утверждение — неправда. Оказалось, что если ежедневно выпивать 125–140 миллилитров вина (то есть как раз примерно один бокал), это увеличит вероятность разрушения печени, а также спровоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на то, что в вине действительно есть полезные вещества, в нём также содержится этанол. В одном бокале его аж 12 граммов, что достаточно много. Такая ежедневная доза увеличивает риск гипертонии и нерегулярного сердечного ритма на 47%.