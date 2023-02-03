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3 февраля, 09:42

Путин проведёт оперативное совещание с Совбезом

Президент Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах российского лидера на пятницу.

Тему сегодняшней встречи он не назвал.

"День пройдёт без каких-то крупных мероприятий, однако в середине дня президент проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", проанонсировал представитель Кремля.

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А ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение заседания Совета Безопасности ООН по украинскому кризису на 8 февраля.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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