Путин проведёт оперативное совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах российского лидера на пятницу.
Тему сегодняшней встречи он не назвал.
"День пройдёт без каких-то крупных мероприятий, однако в середине дня президент проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — проанонсировал представитель Кремля.
А ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение заседания Совета Безопасности ООН по украинскому кризису на 8 февраля.
Обложка ©