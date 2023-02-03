Путин проведёт оперативное совещание с Совбезом

Президент Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах российского лидера на пятницу.

Тему сегодняшней встречи он не назвал.

"День пройдёт без каких-то крупных мероприятий, однако в середине дня президент проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — проанонсировал представитель Кремля.