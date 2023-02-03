Британцы назвали топ-3 оригинальных способов снять стресс

Жители Великобритании назвали несколько нетривиальных способов борьбы со стрессом и тревожностью. Результаты опроса компании Ipsos приводит издание Wales Online.

В анкетировании приняло участие 1000 человек. Отвечая на вопрос, как они предпочитают бороться со стрессом, 48% заявили, что им достаточно чашки чая или кофе, 20% британцев назвали уборку, ещё 10% — секс. Другие респонденты отметили, что снимают напряжение через просмотр телевизора (45%), безделье (34%) и прослушивание музыки (39%).

Около половины британцев (46%) говорят, что стресс у них вызывает общение с близкими, ещё у 17% — вторая половинка, у 13% — дети. При этом те, кто живёт с родителями или детьми, признались, что испытывают стресс постоянно (45%).