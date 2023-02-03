Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, в том числе и в столице — Киеве. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения страны.

Изначально тревога была объявлена в украинской столице, сообщения об этом начали поступать в 11:30 по московскому времени. Спустя три минуты зона увеличилась и охватила всю территорию Незалежной.