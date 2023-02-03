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3 февраля, 09:17

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, в том числе и в столице — Киеве. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения страны.

Изначально тревога была объявлена в украинской столице, сообщения об этом начали поступать в 11:30 по московскому времени. Спустя три минуты зона увеличилась и охватила всю территорию Незалежной.

Бывший чиновник Минобороны Украины арестован после разгромного расследования

Бывший чиновник Минобороны Украины арестован после разгромного расследования

Кстати, ранее на фоне громких отставок на Украине, в частности в Министерстве обороны, в Киев прибыли должностные лица из Вашингтона. Речь идёт о генинспекторах трёх ведомств: это Николь Ангарелла от Агентства США по международному развитию (USAID), Диана Шоу от Государственного департамента, а также представитель Пентагона Роберт Сторч.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Николь Вербер

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