На Украине завели дело на Пригожина и вызвали на допрос в Киев

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что подозревают руководителя "Вагнера" в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора находится сообщение о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента РФ, руководителю ЧВК "Вагнер". Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", — сказано в заявлении, где также опубликовано заретушированное лицо человека, похожего на Пригожина.

Главу ЧВК "Вагнер" вызывают в управление ведомства в Киеве 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий. При неявке в прокуратуру без уважительных причин там грозятся применить в отношении Пригожина денежное взыскание или принудительный привод.