На Украине завели дело на Пригожина и вызвали на допрос в Киев
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
В Генпрокуратуре Украины сообщили, что подозревают руководителя "Вагнера" в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора находится сообщение о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента РФ, руководителю ЧВК "Вагнер". Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", — сказано в заявлении, где также опубликовано заретушированное лицо человека, похожего на Пригожина.
Главу ЧВК "Вагнер" вызывают в управление ведомства в Киеве 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий. При неявке в прокуратуру без уважительных причин там грозятся применить в отношении Пригожина денежное взыскание или принудительный привод.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение Соединённых Штатов ввести новые санкции против группы и признать её транснациональной преступной организацией. Он отметил, что теперь американцы и бойцы ЧВК станут "коллегами".