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3 февраля, 09:24

На Украине завели дело на Пригожина и вызвали на допрос в Киев

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

<p>Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что подозревают руководителя "Вагнера" в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора находится сообщение о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента РФ, руководителю ЧВК "Вагнер". Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", сказано в заявлении, где также опубликовано заретушированное лицо человека, похожего на Пригожина.

Главу ЧВК "Вагнер" вызывают в управление ведомства в Киеве 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий. При неявке в прокуратуру без уважительных причин там грозятся применить в отношении Пригожина денежное взыскание или принудительный привод.

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Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение Соединённых Штатов ввести новые санкции против группы и признать её транснациональной преступной организацией. Он отметил, что теперь американцы и бойцы ЧВК станут "коллегами".

Татьяна Миссуми

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