Зачем ВВС США перебросили истребители пятого поколения F-35 ближе к России В ближайшее время в Гренландии будут размещены американские истребители F-35. Появление таких машин на северных рубежах вызывает беспокойство экспертов. 11218 11218 Фото © airandspaceforces.com / Department of Defense / Benjamin Wiseman

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В начале февраля издание Military Watch опубликовало новость о переброске американцами стелсов F-35 на авиабазу Туле в Гренландии, самую северную базу Пентагона.

Авиабаза Туле в Гренландии. Фото © airandspaceforces.com / Department of Defense / Benjamin Wiseman

Объект расположен в 1200 километрах к северу от Полярного круга и, как оказалось, недавно принимал F-35 в рамках учений Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) Operation Noble Defender, которые проходили с 15 по 31 января.

Учения описаны Пентагоном как серия давно спланированных операций NORAD, подтверждающих способность американского командования интегрироваться с партнёрами и "защищать США и Канаду от угроз со всех направлений и в любой среде".

Гренландия на карте мира

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Переброска американцами истребителей F-35 на авиабазу Туле в Гренландии не может не вызывать вопросов.

Эта авиабаза закреплена за ВВС США с 1951-го. Туле — один из символов холодной войны, а также олицетворение притязаний НАТО в Арктике. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что Гренландия находится примерно в 3500 километрах от Берингова пролива и в 4000 километрах от западной границы РФ.

В Советское время на базе Туле дислоцировались стратегические бомбардировщики B-52 с ядерным оружием на борту. Теперь США перебросили туда свои истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

— На сегодняшний день F-35 — единственный истребитель своего поколения, вооруженный ядерным оружием, и при поддержке заправщиков и других вспомогательных средств его можно было бы использовать для ядерных атак на российские цели, используя его передовые возможности скрытности и сетецентрической войны, — обозначает гипотетические цели Military Watch.

Зачем США сделали этот шаг именно сейчас — вопрос, требующий системного подхода.

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Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Многие вещи выходят за рамки текущего конфликта на Украине. И по поводу авиабазы в Гренландии нужно рассуждать в гипотетическом ключе.

— Скажу так: динамика (обострение ситуации. — прим. Лайфа), на самом деле, видна. Они (НАТО. — Прим. ред.) постоянно перебрасывают силы в Польшу, страны Балтии. Германия анонсировала учения в марте, то есть очевидно, что идёт "подтаскивание" военной инфраструктуры к границам России, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

По его словам, здесь может быть три варианта. Первый — психологическое давление на Россию. Второй — американцы перебросили F-35 "на всякий случай". Третий вариант — подготовка НАТО к вторжению для участия в украинском конфликте.

— Мы не знаем, что у них в головах, но все три варианта выглядят реалистично. То есть всё будет зависеть от развития ситуации. Возможно, американцы опасаются вторжения ВС РФ в Прибалтику и Финляндию. А может, они это делают на случай, если успехи России на Украине будут слишком велики, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Какие планы у США — границы контролируемой зоны

Фото © airandspaceforces.com / Canadian NORAD Region Public Affairs

По словам Романа Гусарова, тут есть нестыковка.

— Насколько значима Гренландия именно в этой связи… Я не думаю, что самолёты-истребители смогут летать через всю Европу — из Гренландии в сторону Украины. Большое нелогичное "плечо" — проще их (F-35) в Польше разместить, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Также переброска F-35 может быть "работой на перспективу", но под предлогом решения текущих задач.

— Возможно, что это некое "рассредоточение сил", подтягивание поближе, может быть, промежуточный пункт, и дальше истребители будут переброшены куда-нибудь на континентальную часть Европы. Не знаю, в чём смысл, но как бы, если бы это была дальняя авиация, ещё бы было понятно. Но летать даже с дозаправкой в воздухе — неудобно, — подчёркивает эксперт.

По словам Гусарова, интересный момент вырисовывается, если США запланируют оставить F-35 в Гренландии на постоянной основе.

— Потому что всё, что подтянут под предлогом "украинского конфликта и сдерживания России", потом останется там. То есть США легально увеличит своё присутствие и контроль за всеми этими территориями. Пользуясь моментом. Потом, как говорится, не вытолкать, — отмечает эксперт.

F-35 — характеристики, сколько стоит в долларах

F-35 Lightning II. Фото © Shutterstock

Если отвлечься на время от долгосрочных перспектив и рассмотреть F-35 как инструмент решения некоторых вопросов, можно прийти к интересным выводам.

— F-35 машина современная, дорогая. Пока себя в реальных делах не проявившая. Насколько она оправдывает в соотношении цена/качество — вопрос. В годы ВОВ немецкие "Тигры" были дорогой и мощной машиной, но их было мало. Советская концепция "дёшево, сердито и много" (использование танков Т-34) себя оправдала, — отмечает Гусаров.

F-35 Lightning II ("Молния") — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах. На F-35 использованы многие технологические решения, отработанные на F-22. К примеру, двигатель Pratt & Whitney на F135 — развитие двигателя F119, установленного на F-22

С 2006- года произведено более 890 единиц. Стоимость программы — 55,1 млрд долларов США. По данным 2020 года, стоимость экспортного экземпляра F-35 — 220 млн долларов, что примерно на 70 млн долларов дороже российского Су-57.

При всём при этом "по гамбургскому счёту", по характеристикам он сопоставим с самолётами поколения 4++. А Су-57, который, как и F-35, относится к пятому поколению, превосходит его по выносливости, скорости и другим параметрам, уступая лишь по степени скрытности.

При этом, что интересно, сделан F-35 по технологии российского истребителя Як-141. Технологического разрыва между Россией и США F-35 не создаёт. Но при этом потерять такую машину для США было бы большой проблемой, в том числе имиджевой. Американцы утверждают, что F-35 — gamechanger, самолёт, меняющий правила игры, но, по словам экспертов, таковым не является.

— Сколько раз случалось, что сложная распиаренная конструкция потом на деле оказывалась несостоятельной. Даже современная история это показывает. Мы помним историю с "Байрактарами", с "Джавелинами", которые считались супероружием, но Украине они не помогли, и теперь о них уже не вспоминают. Постоянно "вбрасывается" какая-то супертехника, и она на словах классная, эффективная, но очень быстро находится способ ей противодействовать, — отмечает Гусаров.

По словам эксперта, Россия — сама по себе высокотехнологичная страна и очень быстро разрабатывает технику и средства противодействия.

Противовоздушная оборона России

С-400. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

— Как себя F-35 покажут и нужны ли они вообще… Если брать системы ПВО, то Россия — один из мировых лидеров. И, конечно же, любой стране очень рискованно подставлять свои ВВС под наши ракеты. Я думаю, США дорожат своими F-35, — отмечает Гусаров.

По словам эксперта, если что-то и случится (обострится противостояние России и США. — прим. Лайфа), самолёты F-35 США используют в последнюю очередь.

— Хотелось бы, чтобы и вовсе ничего не началось. Но они смысла как такового не имеют. Подлететь к границе и стрелять? Для этого тоже F-35 не нужен. Можно и подешевле самолёт найти, и вообще без самолёта это делать, — отмечает Гусаров.

По его слова, во всей этой истории у США остаётся два резона.

— Пока что, полагаю, это попытка убить двух зайцев — "напугать" и оставить F-35 в Гренландии на будущее. Просто расширить границы влияния, увеличить свои базы. В перспективе Туле может использоваться для контроля над Арктикой. Это уже, конечно, в рамках будущего противостояния — борьбы за Арктику, — Роман Гусаров.

И поэтому, вероятно, что США используют текущий конфликт на Украине для того, чтобы выстроить для себя определённую перспективу на будущее. Но и у России на северных границах всё под контролем. Об этом пишут журналисты Military Watch.

— Россия расширила аэродромы ближе к полярному кругу, чтобы разместить больше боевых самолётов, и развернула ряд передовых систем ПВО, включая системы С-400, "Тор" и "Панцирь", — пишет Military Watch.

Они также добавляют, что Россия укрепляла свою оборону за счёт перехватчиков, ударных истребителей и других средств.

По прогнозам Military Watch, Арктика приобретает всё большее стратегическое значение как для России, так и для Запада, и, вероятно, что в ближайшие годы обе стороны разместят в этом регионе более современные системы вооружений. Всё это имеет косвенное отношение к происходящему сейчас на Украине, хотя, конечно, имеет и точки пересечения с ним.

Фото © Shutterstock Зачем США размещать свои F-35 в Гренландии? 0 С целью надавить на Россию Усиление на севере под предлогом "мер безопасности" Гренландия — перевалочный пункт, и не более того

Авторы Евгений Жуков