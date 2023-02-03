В Австралии на танке Leopard в парке появились символы Z и лозунг "Слава России!"
В парке Австралии на корпусе танка Leopard появились символы Z и лозунг "Слава России!". Обложка © YouTube / Aussie Cossack
В Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди неизвестные "украсили" находящийся там танк Leopard. Теперь техника расписана со всех сторон символами Z, и на её корпусе написан лозунг "Слава России!". Об этом сообщила газета West Australian.
Кто и когда нанёс данные надписи — неизвестно. По данным издания, полиция призвала всех, обладающих какой-либо информацией "об акте пророссийского вандализма", сообщить в правоохранительные органы. Также уточняется, что "осквернённый" танк — один из тех, что находятся на вооружении Австралии. Конкретно этот был списан в 2011 году.
По мнению атамана австралийских казаков Семёна Бойкова, живущий в Австралии многонациональный народ таким образом выступает против военной помощи Украине.
"Это предупреждение австралийским властям о том, что их попытки вмешаться в конфликт на Украине приведут к его импорту сюда, на Австралийский континент", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что словацкие байкеры почтили память героев в Волгограде в день 80-летия победы под Сталинградом. Несмотря на недружественное отношение властей Словакии к России, члены объединения "Брат за брата" регулярно посещают страну и участвуют в патриотических мероприятиях. Так, в августе прошлого года они посетили московскую акцию "Пробег свободы". Один из байкеров тогда признался, что народ Словакии остаётся на стороне РФ, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию.