В Хабаровском крае нашли мёртвого амурского тигра

В Хабаровском крае обнаружили труп амурского тигра. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства по региону.

Мёртвое животное нашли в одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального район. Его истощённая туша лежала на лесовозной дороге. Животное уже вывезли на обследование в Хабаровск.

В управлении также сообщили, что в период с 27 января по 2 февраля на территории края произошло 20 конфликтных ситуаций, тигры, например, давили и нападали на собак, заходили к жителям посёлков и ранили лошадей. По мнению специалистов, животные перемещались по населённым пунктам из-за сокращения их естественной кормовой базы.

"Причина, по которой тигры перемещаются по населённым пунктам в поисках легкодоступной пищи, находя её в виде домашних и бродячих собак, — сокращение их естественной кормовой базы. Численность диких кабанов на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней", — говорится в сообщении управления.