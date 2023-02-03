В Кремле раскрыли формат встречи Путина с лидерами парламентских фракций

Глава государства Владимир Путин проведёт анонсированные ранее встречи с лидерами парламентских фракций по отдельности. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их дата пока не известна, но подготовка к ним идёт.

"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", — рассказал Песков журналистам.