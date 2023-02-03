Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 09:46

В Кремле раскрыли формат встречи Путина с лидерами парламентских фракций

Песков: Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности

Глава государства Владимир Путин проведёт анонсированные ранее встречи с лидерами парламентских фракций по отдельности. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их дата пока не известна, но подготовка к ним идёт.

"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", — рассказал Песков журналистам.

В самом начале года Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, а о сроках новой встречи в таком формате Кремль обещал уведомить своевременно.

Новая концепция внешней политики России находится на рассмотрении у Путина

Новая концепция внешней политики России находится на рассмотрении у Путина

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров