В Кремле раскрыли формат встречи Путина с лидерами парламентских фракций
Песков: Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности
Глава государства Владимир Путин проведёт анонсированные ранее встречи с лидерами парламентских фракций по отдельности. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их дата пока не известна, но подготовка к ним идёт.
"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", — рассказал Песков журналистам.
В самом начале года Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, а о сроках новой встречи в таком формате Кремль обещал уведомить своевременно.
LIFE