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Опубликовано 3 февраля 2023, 12:46

В Кремле раскрыли формат встречи Путина с лидерами парламентских фракций

Песков: Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности

Глава государства Владимир Путин проведёт анонсированные ранее встречи с лидерами парламентских фракций по отдельности. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их дата пока не известна, но подготовка к ним идёт.

"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", — рассказал Песков журналистам.

В самом начале года Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, а о сроках новой встречи в таком формате Кремль обещал уведомить своевременно.

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Александр Юнашев
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