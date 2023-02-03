Кремль указал на последствия нефтяных санкций против России

Нефтяные санкции в отношении России усилят разбалансировку на мировых рынках. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На днях в эффективности потолка цен на нефть усомнился даже МВФ. В отчёте организации говорится, что российский экспорт от этого не пострадает. А ранее Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента об ответе на введённый Западом потолок цен на нефть. Там среди прочего говорится, что отечественные компании-экспортёры по запросу Минэнерго обязаны каждый месяц предоставлять сведения о контрактах.