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3 февраля, 09:49

Кремль указал на последствия нефтяных санкций против России

Песков предупредил о "разбалансировке" рынка из-за европейского эмбарго на российские нефтепродукты

Нефтяные санкции в отношении России усилят разбалансировку на мировых рынках. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, это приведёт к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков", сказал представитель Кремля.

Bloomberg рассказал, чем рискует Европа, выступая против России

Bloomberg рассказал, чем рискует Европа, выступая против России

На днях в эффективности потолка цен на нефть усомнился даже МВФ. В отчёте организации говорится, что российский экспорт от этого не пострадает. А ранее Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента об ответе на введённый Западом потолок цен на нефть. Там среди прочего говорится, что отечественные компании-экспортёры по запросу Минэнерго обязаны каждый месяц предоставлять сведения о контрактах.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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