В Киеве похвастались "финишной прямой" в переговорах о дальнобойных ракетах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев "выходит на финишную прямую" в переговорах о поставках дальнобойных ракет, но называть стран-партнёров он не стал. Об этом дипломат рассказал в интервью украинской службе BBC.

"Следующее оружие — вы правильно идентифицировали — это самолёты и дальнобойные ракеты. <…> Этот разговор тоже начался не вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть чёткое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решён", — уточнил Кулеба.