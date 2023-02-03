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Опубликовано 3 февраля 2023, 10:06

В Киеве похвастались "финишной прямой" в переговорах о дальнобойных ракетах

Кулеба заявил, что Украина "выходит на финишную прямую" по поставкам дальнобойных ракет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев "выходит на финишную прямую" в переговорах о поставках дальнобойных ракет, но называть стран-партнёров он не стал. Об этом дипломат рассказал в интервью украинской службе BBC.

"Следующее оружие — вы правильно идентифицировали — это самолёты и дальнобойные ракеты. <…> Этот разговор тоже начался не вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть чёткое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решён", — уточнил Кулеба.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кроме танков от Запада хочет также получить самолёты и дальнобойные ракеты. Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом к европейским странам передать ВСУ требуемое оружие. Документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению странами ЕС.

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Татьяна Миссуми
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