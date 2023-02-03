Как избавиться от первых признаков старения: Магия блефаропластики

Кожа начинает стареть с 23–25 лет, когда появляются первые заломы и видимые мимические морщины. Помочь может либо косметология, либо пластическая хирургия. Выбор метода омоложения зависит от индивидуальных особенностей и должного ухода за кожей. Об этом Лайфу рассказала врач – пластический хирург Мария Гамалея.

Она назвала первые признаки старения, которые должны заставить женщину задуматься о визите к врачу. Прежде всего это сухая кожа. Обезвоживание замедляет процессы обновления и восстановления, возникает шелушение, теряется упругость. Второй признак — это мимические морщинки, у эмоциональных людей часто появляются заломы возле глаз, рта, на лбу, между бровей. Третий в списке — птоз.

"Опущение кожи и мягких тканей является характерным и естественным признаком старения. Поддерживать упругость кожи можно путём уходовых и инъекционных процедур, аппаратных омолаживающих процедур, массажа, а также правильного образа жизни с физическими нагрузками и здоровым питанием", — пояснила доктор.

Четвёртый признак — отёки. Они проходят сами, если были вызваны большим количеством воды на ночь, недосыпом, употреблением солёного, а также распитием алкоголя или стрессом. Но если нависшие веки беспокоят уже постоянно, значит наступила старость. Припухлость возле глаз всегда визуально добавляет возраста, одно из решений — блефаропластика, если обычный уход за кожей больше не помогает.

"Блефаропластика — одна из самых популярных на сегодня операций, которая при незначительном оперативном вмешательстве и относительно лёгком реабилитационном периоде позволяет значительно омолодить лицо, сделать взгляд более открытым", — рассказала собеседница Лайфа.

Эта операция оправданна после 35 лет, когда изменения уже заметны. Но если нависшие веки передались по наследству, то можно прибегнуть к ней и раньше. Блефаропластика делается либо на верхнее веко, либо на нижнее, но может быть и круговой. Хирургическое вмешательство продолжается около часа, реабилитация займёт от 7 до 10 дней, отметила врач. Она добавила, что сегодня есть и трансконъюнктивальная блефаропластика, без разрезов на коже.

"Чаще она проводится молодым пациенткам, у которых нет избытка кожи, а присутствуют только грыжевые припухлости на нижних веках. После такой операции швы не накладываются, никаких следов на коже не остаётся. Реабилитационный период занимает около 5–7 дней. Исчезает отёчность, взгляд становится более свежим и отдохнувшим", — заключила Гамалея.