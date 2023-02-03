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3 февраля, 10:28

Боррель рассказал, как Кулеба поставил его в тупик просьбой об оружии

Боррель рассказал, как за год изменилось его мнение о поставках оружия Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель разоткровенничался и рассказал, что в январе прошлого года украинские власти ставили его в тупик просьбами передать "оружие, чтобы обороняться". Об этом он сказал в своей статье для австрийской газеты Standard.

"В Киеве украинский премьер-министр Денис Шмыгаль <...> спросил: "Вы же дадите нам оружие, которое нам нужно, чтобы обороняться?" Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Теперь ответ для меня прост", — написал Боррель, уточнив, что посетил район Донбасса и линию фронта в январе 2022 года.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать помощь Незалежной, чтобы "победить агрессора, восстановить свой суверенитет и найти своё место в ЕС".

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Ранее Боррель заявил, что Евросоюз за последний год оказал Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. Он назвал ЕС "важнейшим донором Украины".

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Getty Images / Nicolas Economou

Татьяна Миссуми

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