Боррель рассказал, как Шмыгаль поставил его в тупик просьбой об оружии
Боррель рассказал, как за год изменилось его мнение о поставках оружия Украине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель разоткровенничался и рассказал, что в январе прошлого года украинские власти ставили его в тупик просьбами передать "оружие, чтобы обороняться". Об этом он сказал в своей статье для австрийской газеты Standard.
"В Киеве украинский премьер-министр Денис Шмыгаль <...> спросил: "Вы же дадите нам оружие, которое нам нужно, чтобы обороняться?" Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Теперь ответ для меня прост", — написал Боррель, уточнив, что посетил район Донбасса и линию фронта в январе 2022 года.
Глава евродипломатии подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать помощь Незалежной, чтобы "победить агрессора, восстановить свой суверенитет и найти своё место в ЕС".
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз за последний год оказал Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. Он назвал ЕС "важнейшим донором Украины".
Getty Images / Nicolas Economou