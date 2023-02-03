Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель разоткровенничался и рассказал, что в январе прошлого года украинские власти ставили его в тупик просьбами передать "оружие, чтобы обороняться". Об этом он сказал в своей статье для австрийской газеты Standard.

"В Киеве украинский премьер-министр Денис Шмыгаль <...> спросил: "Вы же дадите нам оружие, которое нам нужно, чтобы обороняться?" Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Теперь ответ для меня прост", — написал Боррель, уточнив, что посетил район Донбасса и линию фронта в январе 2022 года.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать помощь Незалежной, чтобы "победить агрессора, восстановить свой суверенитет и найти своё место в ЕС".