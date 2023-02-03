Кремль надеется, что отношения с Сербией будут и дальше развиваться по восходящей

Москва ценит и дорожит отношениями с Белградом и верит, что они будут развиваться в будущем. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, они имеют весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем. Мы надеемся на то, что двусторонние отношения будут и дальше развиваться по восходящей", — подчеркнул официальный представитель Кремля.