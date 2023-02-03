Учёные обнаружили, что виртуальный флирт может спасти отношения от измен
Психологи Университета Райхмана: Виртуальный флирт снижает вероятность измены в реальной жизни
Виртуальный флирт способен снижать вероятность измены реальному партнёру, выяснили психологи из Университета имени Райхмана в Израиле. В ходе работы, опубликованной в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology, они основывались на теории прививки установок. Она гласит, что существуют методы, которые могут усилить уверенность индивида в собственных установках и помочь сохранить его позицию при нежелательном воздействии извне.
"Мы предположили, что виртуальное кокетство заставит людей больше желать своего нынешнего партнёра и обесценит привлекательность альтернативных партнёров", — пояснили исследователи.
В исследовании приняли участие 65 пар, их задействовали в двух экспериментах. В первом они провели несколько бесед с виртуальным барменом противоположного пола, который либо флиртовал с ними, либо нет. После — общение с реальным человеком противоположного пола и оценка его привлекательности. Выяснилось, что если бармен не флиртовал с ними, то реальный собеседник оценивался как менее привлекательный, а если флиртовал — наоборот.
Во втором опыте один из партнёров проводил виртуальную встречу, а другой смотрел нейтральное видео. Позже между ними следовала беседа об удовлетворяющих и неудовлетворяющих аспектах их сексуальной жизни. Как оказалось, после флирта в виртуальной жизни участники больше желали свою половинку, чем после нейтральной виртуальной встречи. Они также были более открыты для решения наболевших проблем.
Лайф рассказывал об ещё одном психологическом исследовании. Выяснилось, что недельный отказ от просмотра порно не вызывает синдрома отмены, вопреки распространённому мнению.
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