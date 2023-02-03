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3 февраля, 10:07

Учёные обнаружили, что виртуальный флирт может спасти отношения от измен

Психологи Университета Райхмана: Виртуальный флирт снижает вероятность измены в реальной жизни

Виртуальный флирт способен снижать вероятность измены реальному партнёру, выяснили психологи из Университета имени Райхмана в Израиле. В ходе работы, опубликованной в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology, они основывались на теории прививки установок. Она гласит, что существуют методы, которые могут усилить уверенность индивида в собственных установках и помочь сохранить его позицию при нежелательном воздействии извне.

"Мы предположили, что виртуальное кокетство заставит людей больше желать своего нынешнего партнёра и обесценит привлекательность альтернативных партнёров", пояснили исследователи.

В исследовании приняли участие 65 пар, их задействовали в двух экспериментах. В первом они провели несколько бесед с виртуальным барменом противоположного пола, который либо флиртовал с ними, либо нет. После — общение с реальным человеком противоположного пола и оценка его привлекательности. Выяснилось, что если бармен не флиртовал с ними, то реальный собеседник оценивался как менее привлекательный, а если флиртовал — наоборот.

Во втором опыте один из партнёров проводил виртуальную встречу, а другой смотрел нейтральное видео. Позже между ними следовала беседа об удовлетворяющих и неудовлетворяющих аспектах их сексуальной жизни. Как оказалось, после флирта в виртуальной жизни участники больше желали свою половинку, чем после нейтральной виртуальной встречи. Они также были более открыты для решения наболевших проблем.

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Лайф рассказывал об ещё одном психологическом исследовании. Выяснилось, что недельный отказ от просмотра порно не вызывает синдрома отмены, вопреки распространённому мнению.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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