Аналитик предсказал рост доллара и евро по отношению к рублю на следующей неделе
Аналитик Деев сообщил о повышении курса доллара до 71–72 рублей на следующей неделе
На следующей неделе российский рубль ожидает плавное ослабление, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. В беседе с RT он напомнил, что в последнюю неделю американская валюта закрепилась на уровне около 70 рублей, европейская — выше 76 рублей. Далее же ключевыми факторами станут новые антироссийские рестрикции Запада — европейское эмбарго на российские нефтепродукты и американский потолок цен на них.
"Эти санкции против нефтяного сектора России вводятся синхронно с 5 февраля. Ожидается, что первоначально экспорт нефтепродуктов из России сократится, что окажет давление на национальную валюту. Доллар может вырасти до 71–72 рублей, евро — до уровня 77–79 рублей за единицу", — сказал он.
Лайф рассказывал о прогнозе по курсу доллара на 2023 год от Минэкономразвития. По словам первого замглавы ведомства Ильи Торосова, широкий диапазон цены американской валюты может составить 68–72 рубля.
ТАСС / Валерий Шарифулин