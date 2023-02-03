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3 февраля, 10:10

Аналитик предсказал рост доллара и евро по отношению к рублю на следующей неделе

Аналитик Деев сообщил о повышении курса доллара до 71–72 рублей на следующей неделе

На следующей неделе российский рубль ожидает плавное ослабление, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. В беседе с RT он напомнил, что в последнюю неделю американская валюта закрепилась на уровне около 70 рублей, европейская — выше 76 рублей. Далее же ключевыми факторами станут новые антироссийские рестрикции Запада — европейское эмбарго на российские нефтепродукты и американский потолок цен на них.

"Эти санкции против нефтяного сектора России вводятся синхронно с 5 февраля. Ожидается, что первоначально экспорт нефтепродуктов из России сократится, что окажет давление на национальную валюту. Доллар может вырасти до 71–72 рублей, евро — до уровня 77–79 рублей за единицу", — сказал он.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов

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