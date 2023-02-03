7 эффективных способов снять боль в мышцах после тренировки

Боль в мышцах после спортзала — это естественный процесс и бояться его не нужно. Президент Федерации традиционного карате, вертеброневролог, мануальный терапевт клиники "Спектра" Роман Генералов рассказал Лайфу, что делать во время и после тренировки, чтобы она была безболезненной и эффективной.

Основная причина возникновения боли — нерегулярные занятия, заявил эксперт. Другая — лактатная и травматическая теории. Согласно первой, в клетках накапливается молочная кислота, от чего они разбухают, раздражая нервные окончания. Это даёт импульс в мозг, поэтому возникает боль. По второй теории, во время нагрузки происходят микротравмы, и пока мышцы заживают, они болят.

Во время упражнений важно правильно дышать, заметил вертеброневролог. Именно задержка дыхания при выполнении упражнений приводит к накоплению молочной кислоты, тогда как глубокое диафрагмальное дыхание минимизирует этот процесс.

"Чтобы снизить боль в мышцах во время и после тренировок, нужен режим, правильное сбалансированное питание. Должно присутствовать больше белковой пищи — примерно 30% углеводов, микроэлементов. Обязательно после тренировок упражнение на растяжку мышц. На следующий день может быть лёгкий бег, массаж, согревающие процедуры, баня", — советует Генералов.

Также снять боль и быстрее вывести токсины из организма поможет контрастный душ, а сохранять тренированность в течение нескольких дней — массаж. Если боль постоянная/нарастающая или возникает после травмы, тренировки нужно прекратить и обратиться к врачу. Если же наоборот — приятная, ноющая, то нужно продолжать и делать упражнения на гибкость и растяжку. Генералов напомнил, что прежде, чем приступить к интенсивной тренировке, мышцы надо разогреть лёгкими упражнениями.

"Боль мышц после тренировки — это естественный процесс, поэтому не нужно его бояться. Наоборот, нужно регулярно тренироваться. И это способствует не только отсутствию боли в мышцах, но и минимизируются травмы во время тренировок", — заключил вертеброневролог.