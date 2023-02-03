Как не впасть в депрессию на фоне мрачной погоды: 2 совета от психолога

Сохранять душевный подъём и хорошее настроение, когда с утра светит солнце, намного легче, а у кого-то настроение напрямую зависит от пейзажа за окном. Как оставаться в тонусе на фоне мрачной погоды, рассказала читателям Лайфа психолог, специалист по психосоматике, нутрициолог Елена Ткаченко.

В первую очередь важно сбалансировать рацион. Завтрак должен быть белково-жировой, с добавлением углеводов в виде крахмалистых овощей и листовой зелени, советует эксперт. Это обеспечит гармоничную работу всего организма в течение дня и снизит риск гормональных скачков. Также при правильном завтраке у многих снижается тяга к сладкому.

"Второе — это присутствие в рационе необходимого количества растительного/животного белка. Например, аминокислота триптофан преобразуется в организме в серотонин и является главным нейромедиатором, который даёт нам то самое состояние эмоционального благополучия, счастья", — пояснила нутрициолог.

Несбалансированный рацион приводит к дефициту триптофана и, как следствие, плохому настроению, тревоге, депрессии. Поскольку на количество солнечных дней мы повлиять не можем, в наших силах повлиять на своё настроение, заметила врач.

"Всё, что с нами происходит, — это результат нашего выбора. Я предлагаю сместить фокус своего внимания на что-то хорошее, и если кажется, что ничего хорошего нет, создать его самим. Можно выписать всё, что вас радует, и делать это каждый день. Например, чашечка кофе в любимом ресторане или кафе или танец под любимую музыку утром. Главное — делать что-то каждый день для себя", — отмечает Ткаченко.

Зачастую причиной уныния могут быть какие-то нерешённые вопросы, задачи и непринятые решения. Из-за них растёт напряжение, а на его сдерживание уходит масса энергии. Психолог советует "здесь и сейчас" решать все вопросы, которые волнуют. А при необходимости обратиться к специалисту.