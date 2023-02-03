Российских лучников не захотели видеть на отборе к Олимпиаде

Похоже, российских и белорусских лучников не хотят видеть на азиатском отборе к Олимпиаде 2024 года. По крайней мере, исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против участия спортсменов из двух стран в квалификации к летним играм.

World Archery сообщила, что ведёт диалог с МОК по поводу возможного возвращения на международные соревнования "отдельных лучников" с российским или белорусским гражданством, но на то, чтобы допустить целые сборные, пусть и в качестве нейтральных атлетов, в спортивной федерации пойти не готовы.

"Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-систему в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в квалификационной системе, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для этих спортсменов для отбора на Олимпийские игры", — приводит заявление World Archery РИА "Новости".