Российских лучников не захотели видеть на отборе к Олимпиаде
World Archery выступила против участия российских и белорусских лучников в отборе к Олимпийским играм
Похоже, российских и белорусских лучников не хотят видеть на азиатском отборе к Олимпиаде 2024 года. По крайней мере, исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против участия спортсменов из двух стран в квалификации к летним играм.
World Archery сообщила, что ведёт диалог с МОК по поводу возможного возвращения на международные соревнования "отдельных лучников" с российским или белорусским гражданством, но на то, чтобы допустить целые сборные, пусть и в качестве нейтральных атлетов, в спортивной федерации пойти не готовы.
"Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-систему в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в квалификационной системе, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для этих спортсменов для отбора на Олимпийские игры", — приводит заявление World Archery РИА "Новости".
Напомним, что в январе МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После критики, которая обрушилась на организацию из-за этого решения, Олимпийский комитет выпустил разъяснения: мол, разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году пока преждевременны и пока речь идёт только о международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Несмотря на это, министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с совместным призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
ТАСС / Юрий Смитюк