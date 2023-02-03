Звезда "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, но пока не слишком удачно

Бывшая звезда мадридского "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, сообщает РИА "Новости". После первого игрового дня PGA Tour, который проходит в Калифорнии, он занимает в зачёте 18-е место.

Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов, на которые претендуют 156 участников. Причём команды формируются по парам: каждый профи объединяется с любителем, а затем учитываются их лучшие удары на каждом из трёх полей. Пару любителю Гарету Бэйлу составил американский профессионал Джозеф Брамлетт.