Звезда "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, но пока не слишком удачно
Экс-футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу
Бывшая звезда мадридского "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, сообщает РИА "Новости". После первого игрового дня PGA Tour, который проходит в Калифорнии, он занимает в зачёте 18-е место.
Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов, на которые претендуют 156 участников. Причём команды формируются по парам: каждый профи объединяется с любителем, а затем учитываются их лучшие удары на каждом из трёх полей. Пару любителю Гарету Бэйлу составил американский профессионал Джозеф Брамлетт.
Напомним, что в начале этого года 33-летний валлийский футболист, выступавший на позиции крайнего нападающего, завершил карьеру. За "Реал" он в общей сложности сыграл 176 игр и забил 81 гол. С мадридской командой Гарет Бэйл пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, трижды выигрывал Ла Лигу, брал Суперкубок Испании, Кубок Испании, и дважды — Суперкубок Европы.
Getty Images / Jed Jacobsohn