Лайф выяснил, чем грозит бездействие при задержке речи у ребёнка до трёх лет

У детей с задержкой речевого развития (ЗРР) небольшой словарный запас, и их речь не всегда понятна окружающим. Как правило, при таком заболевании не обойтись без помощи специалиста, но почему оно появляется, не всегда ясно. Как рассказала в беседе с Лайфом логопед Центра детской неврологии и психосоматики МЕДСИ, специалист первой квалификационной категории Елена Рапацкая, есть две группы причин, провоцирующих ЗРР.

Врач напомнила, что задержка развития речи — это более позднее овладение навыками устной речи ребёнком до трёх лет по сравнению с нормой. При этом у детей с ЗРР нормальное умственное развитие, слух и понимание речи. По словам Рапацкой, к задержке может привести ряд причин.

Социально-психологические причины Фото © Unsplash

В числе социально-психологических причин — отсутствие адекватных условий для развития речи малыша. Например, если родители не разговаривают с ним и не занимаются, если ребёнок часами проводит время с гаджетами или перед телевизором, это может привести к задержке речевого развития. Кроме того, если в семье неблагоприятная психологическая обстановка, а малыш находится в состоянии напряжения и стресса, это тормозит его развитие, в том числе речевое.

Органические причины Фото © Unsplash

Часто болеющий и соматически ослабленный ребёнок также может позже начать говорить, продолжила логопед. Повлиять на ЗРР может и индивидуальный темп созревания нервной системы, а также наследственность. В частности, если один из родителей заговорил позже возрастной нормы, то и у ребёнка выше вероятность задержки развития речи. Вместе с этим в числе органических причин возникновения данного диагноза — различные неблагоприятные факторы в период внутриутробного развития плода, в процессе родов и в первые годы жизни ребёнка.

"Речь — это средство мышления. Если задерживается в развитии речь, то неизбежно у ребёнка будет замедляться развитие мышления и других психических функций (восприятия, памяти, внимания), которые с появлением речи переходят на более высокий уровень развития", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По словам собеседницы Лайфа, если родители замечают отставание в развитии речи ребёнка на любом этапе, в том числе и предречевом — с двух месяцев, они обязательно должны обратиться за консультацией к неврологу или логопеду. Она объяснила: не нужно ждать трёх лет, когда ребёнок заговорит, как советуют знакомые и даже некоторые специалисты. Ведь период от года до трёх лет является особенно чувствительным для развития речи малыша.