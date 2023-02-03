Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина
Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Обложка © twitter / CharlesMichel
Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в предстоящем саммите ЕС – Украина. Об этом он рассказал в "Твиттере", сопроводив публикацию снимком на фоне одного из киевских храмов.
"Прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина. <…> Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", — написал он.
Также он сообщил, что в мероприятии примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Саммит состоится сегодня.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом.