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3 февраля, 10:41

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина

<p>Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/CharlesMichel/status/1621427197499129857" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CharlesMichel</a></p>

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Обложка © twitter / CharlesMichel

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в предстоящем саммите ЕС – Украина. Об этом он рассказал в "Твиттере", сопроводив публикацию снимком на фоне одного из киевских храмов.

"Прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина. <…> Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", — написал он.

Также он сообщил, что в мероприятии примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Саммит состоится сегодня.

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Ранее Лайф рассказывал, что ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом.

Оксана Попова

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