Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в предстоящем саммите ЕС – Украина. Об этом он рассказал в "Твиттере", сопроводив публикацию снимком на фоне одного из киевских храмов.

"Прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина. <…> Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", — написал он.

Также он сообщил, что в мероприятии примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Саммит состоится сегодня.