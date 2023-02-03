14-летняя девочка из Подмосковья забеременела от двоюродного брата

В Московской области 14-летняя девочка беременна от двоюродного брата, родители школьницы претензий к отцу будущего ребёнка не имеют. Лайф узнал подробности истории от источника в полиции.

В мае 2022 года девочка навестила своего тогда 14-летнего родственника в Подмосковье. По её словам, никакого насилия не было, всё случилось неожиданно и по обоюдному согласию. Через три месяца школьница почувствовала себя плохо, и мама отвела её в больницу, где выяснился факт беременности.

Врачи сообщили об инциденте в правоохранительные органы, однако уголовное наказание 15-летнему отцу ребёнка не грозит из-за несовершеннолетнего возраста. Родители девочки также не стали выдвигать обвинения против родственника. Сейчас школьница ожидает появления малыша.